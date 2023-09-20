Губернатор Гладков сообщил о 5 сбитых украинских дронах в Белгородской области

В небе над Белгородской областью за сутки уничтожено как минимум пять украинских беспилотников, также один вражеский дрон-камикадзе упал и взорвался. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он привёл данные по обстрелам со стороны ВСУ за прошедшие сутки. Так, было выпущено 86 украинских снарядов по четырём посёлкам. Четыре дрона сбиты российской ПВО в Белгородском районе и один под городом Шебекино, в посёлке Батрацкая Дача. В селе Вериговка БПЛА-камикадзе противника рухнул на землю и сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет.

Также, по данным Гладкова, ВСУ обстреляли из миномёта село Долгое 23 раза. В Краснояружском районе зафиксировано семь прилётов. Под обстрел попало и село Нижнее Березово-Второе, пострадавших нет, в частном доме повреждены окна и забор.

"По селу Муром выпущено семь миномётных снарядов, по посёлку Красное — пять, по хутору Панков — четыре, по селу Середа — три, по сёлам Новая Таволжанка, Терезовка и Белянка — по два миномётных снаряда. Также в Белянке противник сбросил с БПЛА четыре осколочных боеприпаса", — добавил Гладков.