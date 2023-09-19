Беспилотники уничтожены в небе над Белгородской и Орловской областями
На подлёте к городу Шебекино системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Оперативные службы уточняют информацию об инциденте и его последствиях. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. По данным Минобороны РФ, также беспилотник был сбит над Орловской областью.
А накануне системы противовоздушной обороны уничтожили три воздушные цели над Шебекинским городским округом. Повреждены линии электропередачи.
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