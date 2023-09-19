Система ПВО сбила три воздушные цели в Белгородской области

Системы противовоздушной обороны уничтожили три воздушные цели над Шебекинским городским округом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Упавшие обломки повредили лишь электроснабжающую инфраструктуру.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий", — написал глава региона в телеграм-канале.

Также в понедельник Гладков сообщал об обстреле села Глотово со стороны ВСУ. Артиллерийский удар привёл к повреждению ЛЭП и отключению света в двух населённых пунктах, рассказал он утром 18 сентября.