Система ПВО сбила три воздушные цели в Белгородской области
Гладков сообщил об уничтожении трёх воздушных целей под Шебекином
Системы противовоздушной обороны уничтожили три воздушные цели над Шебекинским городским округом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Упавшие обломки повредили лишь электроснабжающую инфраструктуру.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий", — написал глава региона в телеграм-канале.
Также в понедельник Гладков сообщал об обстреле села Глотово со стороны ВСУ. Артиллерийский удар привёл к повреждению ЛЭП и отключению света в двух населённых пунктах, рассказал он утром 18 сентября.
На фоне провального контрнаступления украинские националисты продолжают атаковать мирные города и сёла в приграничных районах РФ. Нередко для ударов используются дроны-камикадзе. Впрочем, работа российских комплексов ПВО минимизирует исходящую от БПЛА угрозу.
VK / Минобороны России