ВСУ начали запускать в Россию дроны, самоуничтожающиеся спустя час после падения

По данным телеграм-канала, речь идёт о прошивке "мозгов" дрона, которая запускает механизм отложенной детонации сразу после того, как его двигатель останавливается. А остановиться он может только в случае подавления системами РЭБ и относительно аккуратной "посадки" без уничтожения на земле или в воздухе. В итоге снаряд, который нёс БПЛА, всё равно взрывается, но чуть позже.