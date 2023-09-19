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Регион
Опубликовано 19 сентября 2023, 05:39
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ВСУ начали запускать в Россию дроны, самоуничтожающиеся спустя час после падения

SHOT: ВСУ снабжают дроны для ударов по России таймером самоуничтожения

Подавленный силами РЭБ беспилотник ВСУ в Воронежской области. Обложка © Telegram / SHOT

Подавленный силами РЭБ беспилотник ВСУ в Воронежской области. Обложка © Telegram / SHOT

ВСУ начали снабжать таймером самоуничтожения беспилотники, которыми атакуют объекты на территории РФ. Такую версию сейчас прорабатывают российские специалисты, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, речь идёт о прошивке "мозгов" дрона, которая запускает механизм отложенной детонации сразу после того, как его двигатель останавливается. А остановиться он может только в случае подавления системами РЭБ и относительно аккуратной "посадки" без уничтожения на земле или в воздухе. В итоге снаряд, который нёс БПЛА, всё равно взрывается, но чуть позже.

Поводом для подозрений стали два случая, которые произошли в воскресенье в Воронежской и Курской областях. Там системы РЭБ подавили беспилотники, которые, не взорвавшись, упали на землю. Спустя примерно час во время осмотра БПЛА специалистами снаряды на них сдетонировали. К счастью, никто не пострадал.

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Максим Плетнёв
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