ВСУ начали запускать в Россию дроны, самоуничтожающиеся спустя час после падения
SHOT: ВСУ снабжают дроны для ударов по России таймером самоуничтожения
Подавленный силами РЭБ беспилотник ВСУ в Воронежской области. Обложка © Telegram / SHOT
ВСУ начали снабжать таймером самоуничтожения беспилотники, которыми атакуют объекты на территории РФ. Такую версию сейчас прорабатывают российские специалисты, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, речь идёт о прошивке "мозгов" дрона, которая запускает механизм отложенной детонации сразу после того, как его двигатель останавливается. А остановиться он может только в случае подавления системами РЭБ и относительно аккуратной "посадки" без уничтожения на земле или в воздухе. В итоге снаряд, который нёс БПЛА, всё равно взрывается, но чуть позже.
Поводом для подозрений стали два случая, которые произошли в воскресенье в Воронежской и Курской областях. Там системы РЭБ подавили беспилотники, которые, не взорвавшись, упали на землю. Спустя примерно час во время осмотра БПЛА специалистами снаряды на них сдетонировали. К счастью, никто не пострадал.