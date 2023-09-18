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18 сентября, 05:34

Украинский дрон, сбитый накануне системами РЭБ под Воронежем, взорвался во время осмотра

SHOT: В Воронежской области произошёл самоподрыв перехваченного накануне дрона

<p>Подавленный силами РЭБ беспилотник ВСУ в Воронежской области. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/57013" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подавленный силами РЭБ беспилотник ВСУ в Воронежской области. Фото © Telegram / SHOT

Беспилотник, который накануне подавили системами РЭБ в Воронежской области, сдетонировал. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Взрыв, как уточняется, произошёл во время осмотра БПЛА специалистами. При этом никто в результате инцидента не пострадал. Кроме того, как пишет телеграм-канал, аналогичная ситуация произошла ранее в городе Льгове Курской области, где также обнаружили украинский беспилотник. К счастью, и в тот раз в результате самоподрыва дрона никто не пострадал.

Напомним, о перехвате украинского беспилотника в небе над Воронежской областью сообщало накануне утром Минобороны РФ. Вражеский дрон удалось выявить и подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Максим Плетнёв
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