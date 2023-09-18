Украинский дрон, сбитый накануне системами РЭБ под Воронежем, взорвался во время осмотра
SHOT: В Воронежской области произошёл самоподрыв перехваченного накануне дрона
Подавленный силами РЭБ беспилотник ВСУ в Воронежской области. Фото © Telegram / SHOT
Беспилотник, который накануне подавили системами РЭБ в Воронежской области, сдетонировал. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Взрыв, как уточняется, произошёл во время осмотра БПЛА специалистами. При этом никто в результате инцидента не пострадал. Кроме того, как пишет телеграм-канал, аналогичная ситуация произошла ранее в городе Льгове Курской области, где также обнаружили украинский беспилотник. К счастью, и в тот раз в результате самоподрыва дрона никто не пострадал.
Напомним, о перехвате украинского беспилотника в небе над Воронежской областью сообщало накануне утром Минобороны РФ. Вражеский дрон удалось выявить и подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).