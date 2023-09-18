Украинский дрон, сбитый накануне системами РЭБ под Воронежем, взорвался во время осмотра

Взрыв, как уточняется, произошёл во время осмотра БПЛА специалистами. При этом никто в результате инцидента не пострадал. Кроме того, как пишет телеграм-канал, аналогичная ситуация произошла ранее в городе Льгове Курской области, где также обнаружили украинский беспилотник. К счастью, и в тот раз в результате самоподрыва дрона никто не пострадал.