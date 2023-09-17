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17 сентября, 19:48

Обломки сбитого украинского дрона рухнули на ферму под Севастополем

Развожаев: Обломки сбитого БПЛА упали на ферму на Северной стороне Севастополя

Обломки сбитого украинского беспилотника упали на одну из ферм на Северной стороне Севастополя. Как уточнил губернатор региона Михаил Развожаев, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

"Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне. Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, добавил губернатор.

Развожаев объяснил причину появления дыма в районе Южной бухты

Развожаев объяснил причину появления дыма в районе Южной бухты

Лайф сообщал, что ранее российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона в небе над Крымом. Киев попытался атаковать территорию РФ с применением беспилотников самолётного типа в 20:30 мск. Позднее появилась информация о ещё одном сбитом дроне на юго-западе Крыма.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Оксана Попова
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