Обломки сбитого украинского дрона рухнули на ферму под Севастополем

Обломки сбитого украинского беспилотника упали на одну из ферм на Северной стороне Севастополя. Как уточнил губернатор региона Михаил Развожаев, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

"Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне. Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, добавил губернатор.