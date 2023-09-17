Обломки сбитого украинского дрона рухнули на ферму под Севастополем
Развожаев: Обломки сбитого БПЛА упали на ферму на Северной стороне Севастополя
Обломки сбитого украинского беспилотника упали на одну из ферм на Северной стороне Севастополя. Как уточнил губернатор региона Михаил Развожаев, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
"Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне. Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано", — написал он в телеграм-канале.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, добавил губернатор.
Лайф сообщал, что ранее российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона в небе над Крымом. Киев попытался атаковать территорию РФ с применением беспилотников самолётного типа в 20:30 мск. Позднее появилась информация о ещё одном сбитом дроне на юго-западе Крыма.
ТАСС / Александр Щербак