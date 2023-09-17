Развожаев объяснил причину появления дыма в районе Южной бухты
Развожаев: Дым в районе Южной бухты вызван применением аэрозольной маскировки ЧФ
Дым в районе Южной бухты вызван учениями по использованию табельных средств аэрозольной маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.
"Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота, используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — уточнил он.
Развожаев сообщил, что в городе наблюдается спокойная обстановка, и призвал доверять только официальным источникам информации.
Ранее российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона в небе над Крымом. Киев попытался атаковать территорию РФ с применением беспилотников самолётного типа.
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