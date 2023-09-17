Развожаев объяснил причину появления дыма в районе Южной бухты

Дым в районе Южной бухты вызван учениями по использованию табельных средств аэрозольной маскировки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

"Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота, используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — уточнил он.

Развожаев сообщил, что в городе наблюдается спокойная обстановка, и призвал доверять только официальным источникам информации.