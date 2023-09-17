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17 сентября, 18:22
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Российские военные пресекли попытку Киева устроить теракт в Крыму беспилотниками

Минобороны: Средства ПВО сбили два украинских беспилотника на юго-западе Крыма

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Крымом. Об этом сообщает Министерство обороны России в своём телеграм-канале.

"17 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ПВО сбила два дрона над юго-западной частью Крыма.

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В ночь на 17 сентября Киев также пытался атаковать Крым беспилотниками. Российские средства ПВО уничтожили дроны.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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