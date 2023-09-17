Российские военные пресекли попытку Киева устроить теракт в Крыму беспилотниками

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Крымом. Об этом сообщает Министерство обороны России в своём телеграм-канале.

"17 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ПВО сбила два дрона над юго-западной частью Крыма.