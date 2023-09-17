Украинский дрон с 10 кг тротила вновь попытался атаковать химзавод под Тверью
SHOT: Беспилотник ВСУ вновь пытался атаковать редкинский химзавод под Тверью
Украинский беспилотник с поражающими элементами вновь пытался атаковать редкинский химический завод в Тверской области. Как сообщает SHOT, на этот раз "птичку-камикадзе" также удалось сбить с помощью системы ПВО.
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в ночь на минувшую субботу, 16 сентября. Сбитый беспилотник в итоге рухнул на редкинский химзавод, но не разорвался. Аппарат нёс на себе пластит — примерно десять килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, внутри него находились поражающие элементы.
Это уже вторая попытка ударить дроном по редкинскому химзаводу за последние четыре дня. Напомним, первая украинская атака произошла рано утром 13 сентября. Вражеский аппарат в итоге был сбит силами ПВО, обошлось без пострадавших. Обломки БПЛА упали на склад, арендуемый компанией "НПЦ Спецнефтьпродукт". В результате была повреждена пустая цистерна, а в соседнем здании выбило стёкла.
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