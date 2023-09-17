Украинский дрон с 10 кг тротила вновь попытался атаковать химзавод под Тверью

Украинский беспилотник с поражающими элементами вновь пытался атаковать редкинский химический завод в Тверской области. Как сообщает SHOT, на этот раз "птичку-камикадзе" также удалось сбить с помощью системы ПВО.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в ночь на минувшую субботу, 16 сентября. Сбитый беспилотник в итоге рухнул на редкинский химзавод, но не разорвался. Аппарат нёс на себе пластит — примерно десять килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, внутри него находились поражающие элементы.