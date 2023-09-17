Силы РЭБ пресекли попытку Киева устроить теракт в Воронежской области

Над Воронежской областью перехвачен украинский дрон самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"17 сентября около 09:40 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", — говорится в сообщении ведомства.

Ситуацию прокомментировал и губернатор Воронежской области Александр Гусев у себя в телеграм-канале. Как он уточнил, вражеский дрон удалось выявить и подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К счастью, пострадавших и разрушений нет. SHOT опубликовал снимки с места падения летательного аппарата. На них видно, что дрон рухнул вдалеке от жилых объектов.

Подавленный силами РЭБ беспилотник ВСУ в Воронежской области. Фото © Telegram / SHOT