Силы РЭБ пресекли попытку Киева устроить теракт в Воронежской области
Минобороны: Над Воронежской областью перехвачен украинский дрон самолётного типа
Обложка © Подавленный силами РЭБ беспилотник ВСУ в Воронежской области. Фото © Telegram / SHOT
Над Воронежской областью перехвачен украинский дрон самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"17 сентября около 09:40 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", — говорится в сообщении ведомства.
Ситуацию прокомментировал и губернатор Воронежской области Александр Гусев у себя в телеграм-канале. Как он уточнил, вражеский дрон удалось выявить и подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К счастью, пострадавших и разрушений нет. SHOT опубликовал снимки с места падения летательного аппарата. На них видно, что дрон рухнул вдалеке от жилых объектов.
Подавленный силами РЭБ беспилотник ВСУ в Воронежской области. Фото © Telegram / SHOT
Ранее Лайф писал, что один дрон был сбит над территорией Подмосковья. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в результате происшествия в Истринском районе никто не пострадал. Позднее градоначальник заявил ещё об одном уничтоженном дроне в Раменском районе Московской области.