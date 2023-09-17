Собянин сообщил ещё об одном сбитом беспилотнике на территории Подмосковья
Собянин: Второй беспилотник уничтожен силами ПВО в Раменском районе Подмосковья
Силами противовоздушной обороны (ПВО) в Раменском районе Московской области сбит ещё один беспилотник. Как рассказал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, пострадавших и разрушений нет.
"Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет", — сообщил градоначальник.
Лайф сообщал, что предыдущий дрон над территорией Подмосковья был сбит в Истринском районе. В Минобороны рассказали, что Киев намеревался атаковать РФ с применением беспилотника самолётного типа. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.
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