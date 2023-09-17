Собянин сообщил ещё об одном сбитом беспилотнике на территории Подмосковья

Силами противовоздушной обороны (ПВО) в Раменском районе Московской области сбит ещё один беспилотник. Как рассказал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, пострадавших и разрушений нет.

"Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет", — сообщил градоначальник.