Украинский беспилотник сбит в Истринском районе Подмосковья
Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Подмосковьем
Киев предпринял очередную безуспешную попытку атаковать территорию Россию с применением беспилотника самолётного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, дрон был сбит в Истринском районе Московской области.
"Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Истринского района Московской области", — сказано в сообщении.
Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в результате падения обломков дрона, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был уничтожен беспилотник. БПЛА рухнул в районе села Свободная Дубрава.
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