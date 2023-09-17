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16 сентября, 23:12

Украинский беспилотник сбит в Истринском районе Подмосковья

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Подмосковьем

Киев предпринял очередную безуспешную попытку атаковать территорию Россию с применением беспилотника самолётного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, дрон был сбит в Истринском районе Московской области.

"Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Истринского района Московской области", — сказано в сообщении.

Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в результате падения обломков дрона, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В Калужской и Тверской областях уничтожили украинские беспилотники

В Калужской и Тверской областях уничтожили украинские беспилотники

Ранее сообщалось, что на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был уничтожен беспилотник. БПЛА рухнул в районе села Свободная Дубрава.

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Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
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