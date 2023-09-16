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16 сентября, 03:53

В Калужской и Тверской областях уничтожили украинские беспилотники

Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили два БПЛА над Калужской и Брянской областями

Российские войска сорвали очередную попытку киевского режима атаковать территорию РФ. В Минобороны рассказали, что два украинских БПЛА самолётного типа были уничтожены утром 16 сентября над Брянской и Калужской областями.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей", — говорится в сообщении.

Ещё четыре украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью

Ещё четыре украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью

Ранее Лайф писал, что село Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области было обстреляно ВСУ. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.

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Unsplash

Андрей Соловьёв
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