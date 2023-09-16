В Калужской и Тверской областях уничтожили украинские беспилотники
Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили два БПЛА над Калужской и Брянской областями
Российские войска сорвали очередную попытку киевского режима атаковать территорию РФ. В Минобороны рассказали, что два украинских БПЛА самолётного типа были уничтожены утром 16 сентября над Брянской и Калужской областями.
"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что село Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области было обстреляно ВСУ. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.
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