В Калужской и Тверской областях уничтожили украинские беспилотники

Российские войска сорвали очередную попытку киевского режима атаковать территорию РФ. В Минобороны рассказали, что два украинских БПЛА самолётного типа были уничтожены утром 16 сентября над Брянской и Калужской областями.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей", — говорится в сообщении.