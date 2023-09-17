В небе над Крымом уничтожены ещё четыре украинских беспилотника

Российские силы сорвали очередную попытку Киева атаковать территорию России. В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника самолётного типа в небе над Крымом.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", — сообщили в оборонном ведомстве.