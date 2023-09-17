В небе над Крымом уничтожены ещё четыре украинских беспилотника
Минобороны: Средства ПВО уничтожили ещё четыре украинских БПЛА над Крымом
Российские силы сорвали очередную попытку Киева атаковать территорию России. В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника самолётного типа в небе над Крымом.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым", — сообщили в оборонном ведомстве.
Лайф сообщал, что сегодня ранее у западного побережья Крыма силы ПВО уничтожили два украинских дрона. Киев намеревался атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа.
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