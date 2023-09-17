Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника у западного побережья Крыма
Минобороны: У западного побережья Крыма силы ПВО сбили два украинских беспилотника
У западного побережья Крыма силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа у западного побережья полуострова Крым", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота уничтожили три украинских катера, которые пытались атаковать Крымский мост. В Минобороны РФ добавили, что ещё четыре катера с десантными группами ВСУ были уничтожены в акватории Чёрного моря западнее Крыма. По данным ведомства, на них находилось до 50 бойцов украинской армии, все они были ликвидированы.
Unsplash