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16 сентября, 23:22

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника у западного побережья Крыма

Минобороны: У западного побережья Крыма силы ПВО сбили два украинских беспилотника

У западного побережья Крыма силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа у западного побережья полуострова Крым", — сказано в сообщении.

ПВО сбила ещё два украинских дрона в Крыму

ПВО сбила ещё два украинских дрона в Крыму

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота уничтожили три украинских катера, которые пытались атаковать Крымский мост. В Минобороны РФ добавили, что ещё четыре катера с десантными группами ВСУ были уничтожены в акватории Чёрного моря западнее Крыма. По данным ведомства, на них находилось до 50 бойцов украинской армии, все они были ликвидированы.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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