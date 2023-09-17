Регион

Уведомления отключены

17 сентября, 07:26

Беспилотник упал на территории логистического центра в Тульской области

На территории логистического центра № 1 в Узловском районе Тульской области упал беспилотник. Предварительно, никто не пострадал.

Как сообщается на сайте Министерства по региональной безопасности Тульской области, на месте ЧП сейчас работают экстренные службы. Проводятся необходимые следственные действия. По предварительным данным, значительных повреждений инфраструктуры в результате падения БПЛА нет.

Беспилотник ВСУ попытался атаковать Орловскую область

Беспилотник ВСУ попытался атаковать Орловскую область

По информации SHOT, украинский дрон-камикадзе рухнул в ночь на 17 сентября. Предположительно, беспилотник подавили средствами РЭБ. Кроме того, рядом с местом падения БПЛА находятся завод по сбору автомобилей Haval и металлургический цех завода "Евраз".

Ранее Лайф писал, что один дрон был сбит над территорией Подмосковья. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в результате происшествия в Истринском районе никто не пострадал. Позднее он заявил ещё об одном уничтоженном дроне в Раменском районе Московской области. Также сообщалось, что у западного побережья Крыма силы ПВО уничтожили два украинских дрона. Спустя некоторое время в небе над полуостровом были сбиты ещё четыре беспилотника.

Губернатор сообщил о падении беспилотника на нежилой объект в Орле

Губернатор сообщил о падении беспилотника на нежилой объект в Орле

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Тульская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров