Беспилотник упал на территории логистического центра в Тульской области
На территории логистического центра № 1 в Узловском районе Тульской области упал беспилотник. Предварительно, никто не пострадал.
Как сообщается на сайте Министерства по региональной безопасности Тульской области, на месте ЧП сейчас работают экстренные службы. Проводятся необходимые следственные действия. По предварительным данным, значительных повреждений инфраструктуры в результате падения БПЛА нет.
По информации SHOT, украинский дрон-камикадзе рухнул в ночь на 17 сентября. Предположительно, беспилотник подавили средствами РЭБ. Кроме того, рядом с местом падения БПЛА находятся завод по сбору автомобилей Haval и металлургический цех завода "Евраз".
Ранее Лайф писал, что один дрон был сбит над территорией Подмосковья. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в результате происшествия в Истринском районе никто не пострадал. Позднее он заявил ещё об одном уничтоженном дроне в Раменском районе Московской области. Также сообщалось, что у западного побережья Крыма силы ПВО уничтожили два украинских дрона. Спустя некоторое время в небе над полуостровом были сбиты ещё четыре беспилотника.
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