Беспилотник упал на территории логистического центра в Тульской области

На территории логистического центра № 1 в Узловском районе Тульской области упал беспилотник. Предварительно, никто не пострадал.

Как сообщается на сайте Министерства по региональной безопасности Тульской области, на месте ЧП сейчас работают экстренные службы. Проводятся необходимые следственные действия. По предварительным данным, значительных повреждений инфраструктуры в результате падения БПЛА нет.