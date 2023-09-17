Беспилотник ВСУ попытался атаковать Орловскую область
SHOT: Резервуар с топливом получил повреждения при атаке дрона в Орловской области
Украинский беспилотник попытался атаковать территорию Орловской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, дрон упал в районе местной нефтебазы и повредил один из резервуаров с топливом. В результате происшествия никто не пострадал. Официального сообщения от властей региона по поводу инцидента пока не поступало.
Лайф сообщал, что сегодня ранее у западного побережья Крыма силы ПВО уничтожили два украинских дрона. Киев намеревался атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа. Спустя некоторое время были сбиты ещё четыре БПЛА.
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