Регион

Уведомления отключены

17 сентября, 02:06

Беспилотник ВСУ попытался атаковать Орловскую область

SHOT: Резервуар с топливом получил повреждения при атаке дрона в Орловской области

Украинский беспилотник попытался атаковать территорию Орловской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, дрон упал в районе местной нефтебазы и повредил один из резервуаров с топливом. В результате происшествия никто не пострадал. Официального сообщения от властей региона по поводу инцидента пока не поступало.

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Домодедовском районе

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Домодедовском районе

Лайф сообщал, что сегодня ранее у западного побережья Крыма силы ПВО уничтожили два украинских дрона. Киев намеревался атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа. Спустя некоторое время были сбиты ещё четыре БПЛА.

Обложка ©

Getty Images / yucelyilmaz

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Орловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров