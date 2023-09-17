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17 сентября, 01:37

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Домодедовском районе

Попытавшийся атаковать территорию России дрон уничтожен в Домодедовском районе

В Минобороны РФ сообщили об очередной сорванной попытке Киева атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа. Как уточнили в ведомстве, дрон был сбит рано утром в Домодедовском районе.

"Дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Домодедовского района Московской области", — сказано в сообщении ведомства.

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Лайф писал, что первый дрон над территорией Подмосковья был сбит в Истринском районе. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Позднее он сообщил ещё об одном уничтоженном дроне в Раменском районе Московской области.

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Getty Images / alxpin

Оксана Попова
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