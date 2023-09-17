Губернатор сообщил о падении беспилотника на нежилой объект в Орле
Губернатор Клычков: Беспилотник упал в Железнодорожном районе города Орла
Власти Орловской области подтвердили информацию об атаке беспилотника. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, дрон упал на нежилой объект в Железнодорожном районе примерно в 03:50 мск.
"На территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем", — написал он в телеграм-канале.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
О том, что украинский беспилотник попытался атаковать территорию Орловской области, Лайф сообщал ранее. По данным телеграм-канала SHOT, дрон упал в районе местной нефтебазы и повредил один из резервуаров с топливом.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев