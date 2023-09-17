Регион

Уведомления отключены

17 сентября, 02:27

Губернатор сообщил о падении беспилотника на нежилой объект в Орле

Губернатор Клычков: Беспилотник упал в Железнодорожном районе города Орла

Власти Орловской области подтвердили информацию об атаке беспилотника. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, дрон упал на нежилой объект в Железнодорожном районе примерно в 03:50 мск.

"На территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем", — написал он в телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Украинский беспилотник сбит в Истринском районе Подмосковья

Украинский беспилотник сбит в Истринском районе Подмосковья

О том, что украинский беспилотник попытался атаковать территорию Орловской области, Лайф сообщал ранее. По данным телеграм-канала SHOT, дрон упал в районе местной нефтебазы и повредил один из резервуаров с топливом.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Орловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров