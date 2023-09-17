На юго-западе Крыма силами ПВО уничтожен украинских беспилотника

Российские военные сорвали попытку Киева атаковать территорию России с использованием беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, украинский беспилотник сбит над юго-западной частью Крыма.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым", — уточнили в оборонном ведомстве.

В небе над Крымом уничтожены ещё четыре украинских беспилотника

Лайф сообщал, что ранее российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона в небе над Крымом. Киев попытался атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа в 20:30 мск.