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17 сентября, 19:29

На юго-западе Крыма силами ПВО уничтожен украинских беспилотника

Минобороны: На юго-западе Крыма уничтожен ещё один украинский беспилотник

Российские военные сорвали попытку Киева атаковать территорию России с использованием беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, украинский беспилотник сбит над юго-западной частью Крыма.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым", — уточнили в оборонном ведомстве.

В небе над Крымом уничтожены ещё четыре украинских беспилотника

В небе над Крымом уничтожены ещё четыре украинских беспилотника

Лайф сообщал, что ранее российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона в небе над Крымом. Киев попытался атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа в 20:30 мск.

Обложка ©

Getty Images / koto_feja

Оксана Попова
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