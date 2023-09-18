Дрон со взрывчаткой обнаружен на берегу моря в Болгарии
Болгария проверяет информацию о найденном на берегу моря дроне с боеприпасом
В Болгарии на берегу моря нашли неизвестный дрон. Обложка © Twitter / Markus Jonsson mastodon.world
В Болгарии на берегу Чёрного моря обнаружили неизвестный дрон со взрывчаткой, пишет издание БНТ. По сообщению местного Минобороны, на место падения беспилотника выехали сапёры.
В Болгарии на берегу моря нашли неизвестный дрон. Фото © Twitter / Conu Cornel
"Выезд специального подразделения в составе пяти военнослужащих состоялся сегодня в 06:10 утра. Группа проведёт осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания", — говорится в тексте.
Беспилотник местные жители нашли возле села Тюленово Добричской области накануне вечером. Предположительно, к аппарату скотчем привязано взрывное устройство. Специалистам предстоит установить, принесло ли БПЛА течением, или он прилетел сам. Сейчас место оцеплено.
Ранее румынский лидер Клаус Йоханнис сообщил, что на территории страны были обнаружены новые обломки иностранного беспилотника вблизи границы с Украиной. Президент Румынии также сообщил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о находке.