Дрон со взрывчаткой обнаружен на берегу моря в Болгарии

В Болгарии на берегу Чёрного моря обнаружили неизвестный дрон со взрывчаткой, пишет издание БНТ. По сообщению местного Минобороны, на место падения беспилотника выехали сапёры.

В Болгарии на берегу моря нашли неизвестный дрон. Фото © Twitter / Conu Cornel

"Выезд специального подразделения в составе пяти военнослужащих состоялся сегодня в 06:10 утра. Группа проведёт осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания", — говорится в тексте.

Беспилотник местные жители нашли возле села Тюленово Добричской области накануне вечером. Предположительно, к аппарату скотчем привязано взрывное устройство. Специалистам предстоит установить, принесло ли БПЛА течением, или он прилетел сам. Сейчас место оцеплено.