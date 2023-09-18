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18 сентября, 07:59

Дрон со взрывчаткой обнаружен на берегу моря в Болгарии

Болгария проверяет информацию о найденном на берегу моря дроне с боеприпасом

<p>В Болгарии на берегу моря нашли неизвестный дрон. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/auonsson/status/1703658963420520816/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Markus Jonsson mastodon.world</a></p>

В Болгарии на берегу моря нашли неизвестный дрон. Обложка © Twitter / Markus Jonsson mastodon.world

В Болгарии на берегу Чёрного моря обнаружили неизвестный дрон со взрывчаткой, пишет издание БНТ. По сообщению местного Минобороны, на место падения беспилотника выехали сапёры.

В Болгарии на берегу моря нашли неизвестный дрон. Фото © Twitter / Conu Cornel

В Болгарии на берегу моря нашли неизвестный дрон. Фото © Twitter / Conu Cornel

"Выезд специального подразделения в составе пяти военнослужащих состоялся сегодня в 06:10 утра. Группа проведёт осмотр объекта, после чего будет принято решение о месте его обезвреживания", — говорится в тексте.

Беспилотник местные жители нашли возле села Тюленово Добричской области накануне вечером. Предположительно, к аппарату скотчем привязано взрывное устройство. Специалистам предстоит установить, принесло ли БПЛА течением, или он прилетел сам. Сейчас место оцеплено.

В российском посольстве ответили на протест МИД Румынии из-за обломков дрона

В российском посольстве ответили на протест МИД Румынии из-за обломков дрона

Ранее румынский лидер Клаус Йоханнис сообщил, что на территории страны были обнаружены новые обломки иностранного беспилотника вблизи границы с Украиной. Президент Румынии также сообщил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о находке.

Татьяна Миссуми
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