В российском посольстве ответили на протест МИД Румынии из-за обломков дрона

Министерство иностранных дел Румынии передало поверенному в делах российского посольства протест после нахождения обломков БПЛА, которые якобы похожи на те, что используют ВС РФ на Украине. Как уточняет Agerpres, 9 сентября посланника РФ срочно вызвали во внешнеполитическое ведомство страны.

"Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест Румынии из-за нарушения воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории нашего государства, рядом с границей с Украиной, фрагментов беспилотников", — приводит издание сообщение МИД Румынии.

Там также сказано, что Юлиан Фота призвал Россию прекратить выполнять действия, которые "угрожают безопасности жителей Румынии". В свою очередь временный поверенный в делах РФ в Румынии, советник-посланник посольства Елена Копнина подчеркнула, что никаких конкретных доказательств тому, что это был российский беспилотник, Бухарест не представил, а само расследование ещё не закончено. Также она отметила, что РФ никоим образом не создаёт угроз гражданам Румынии.