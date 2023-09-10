В российском посольстве ответили на протест МИД Румынии из-за обломков дрона
МИД Румынии выразил дипломату РФ протест после обнаружения обломков БПЛА
Министерство иностранных дел Румынии передало поверенному в делах российского посольства протест после нахождения обломков БПЛА, которые якобы похожи на те, что используют ВС РФ на Украине. Как уточняет Agerpres, 9 сентября посланника РФ срочно вызвали во внешнеполитическое ведомство страны.
"Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест Румынии из-за нарушения воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории нашего государства, рядом с границей с Украиной, фрагментов беспилотников", — приводит издание сообщение МИД Румынии.
Там также сказано, что Юлиан Фота призвал Россию прекратить выполнять действия, которые "угрожают безопасности жителей Румынии". В свою очередь временный поверенный в делах РФ в Румынии, советник-посланник посольства Елена Копнина подчеркнула, что никаких конкретных доказательств тому, что это был российский беспилотник, Бухарест не представил, а само расследование ещё не закончено. Также она отметила, что РФ никоим образом не создаёт угроз гражданам Румынии.
"По мнению румынской стороны, не вызывает сомнений, что фрагменты принадлежат российскому БПЛА. Мы, однако, исходим из того, что конкретных доказательств представлено не было и однозначно это утверждать нельзя... Россия в принципе никоим образом не создаёт угроз гражданам Румынии", — приводит слова Копниной ТАСС.
Как сообщал Лайф, ранее министр обороны Румынии заявил, что на границе с Украиной нашли обломки якобы российского дрона. По его словам, нет никаких элементов, представляющих опасность. Румыния передала информацию об инциденте союзникам по НАТО. В самом же Североатлантическом альянсе заявили об отсутствии данных, что Россия атаковала границы Румынии.
ТАСС / Николай Морозов