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9 сентября, 19:10

В Румынии сообщили о новых обнаруженных обломках беспилотника

Президент Йоханнис: В Румынии обнаружили новые обломки иностранного БПЛА

Румынский лидер Клаус Йоханнис сообщил, что на территории страны были обнаружены новые обломки иностранного беспилотника. Соответствующая информация размещена на сайте главы государства.

В заявлении указано, что обломки объекта были найдены на румынской территории вблизи границы с Украиной. По мнению Йоханниса, части дрона похожи на те, которые есть на вооружении Российской армии. При этом никаких фото- и видеодоказательств опубликовано не было.

Президент Румынии также сообщил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о данной находке.

Генсек НАТО отказался считать нападением России на Румынию ситуацию с дроном

Генсек НАТО отказался считать нападением России на Румынию ситуацию с дроном

Несколькими днями ранее министр обороны Румынии также заявил, что на границе с Украиной нашли обломки российского дрона. По его словам, "нет никаких элементов, создающих угрозу того, что такие предметы могли бы представлять собой опасность". Румыния передала информацию союзникам по НАТО.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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