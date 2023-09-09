В Румынии сообщили о новых обнаруженных обломках беспилотника
Президент Йоханнис: В Румынии обнаружили новые обломки иностранного БПЛА
Румынский лидер Клаус Йоханнис сообщил, что на территории страны были обнаружены новые обломки иностранного беспилотника. Соответствующая информация размещена на сайте главы государства.
В заявлении указано, что обломки объекта были найдены на румынской территории вблизи границы с Украиной. По мнению Йоханниса, части дрона похожи на те, которые есть на вооружении Российской армии. При этом никаких фото- и видеодоказательств опубликовано не было.
Президент Румынии также сообщил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о данной находке.
Несколькими днями ранее министр обороны Румынии также заявил, что на границе с Украиной нашли обломки российского дрона. По его словам, "нет никаких элементов, создающих угрозу того, что такие предметы могли бы представлять собой опасность". Румыния передала информацию союзникам по НАТО.
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