Румыния проинформировала союзников по НАТО об обломках БПЛА у границы с Украиной
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Обложка © X / Klaus Iohannis
Румыния передала союзникам по НАТО информацию о найденных обломках беспилотника недалеко от границы с Украиной. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис.
"Нашему послу в НАТО было поручено в первую очередь информировать генерального секретаря [альянса], во-вторых, информировать союзников", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции по итогам саммита Междуморья в Бухаресте.
Румынские власти проводят расследование. По словам лидера страны, информация будет озвучена, когда будут найдены новые доказательства.
Ранее министр обороны Румынии допустил, что на границе с Украиной нашли обломки российского дрона. По его словам, "нет никаких элементов, создающих угрозу того, что такие предметы могли бы представлять собой опасность".