Румыния проинформировала союзников по НАТО об обломках БПЛА у границы с Украиной

Румыния передала союзникам по НАТО информацию о найденных обломках беспилотника недалеко от границы с Украиной. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис.

"Нашему послу в НАТО было поручено в первую очередь информировать генерального секретаря [альянса], во-вторых, информировать союзников", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции по итогам саммита Междуморья в Бухаресте.

Румынские власти проводят расследование. По словам лидера страны, информация будет озвучена, когда будут найдены новые доказательства.