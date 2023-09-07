Регион

Уведомления отключены

6 сентября, 22:41

Румыния проинформировала союзников по НАТО об обломках БПЛА у границы с Украиной

<p>Президент Румынии Клаус Йоханнис. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/KlausIohannis/status/1699477219859468454/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Klaus Iohannis</a></p>

Президент Румынии Клаус Йоханнис. Обложка © X / Klaus Iohannis

Румыния передала союзникам по НАТО информацию о найденных обломках беспилотника недалеко от границы с Украиной. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис.

"Нашему послу в НАТО было поручено в первую очередь информировать генерального секретаря [альянса], во-вторых, информировать союзников", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции по итогам саммита Междуморья в Бухаресте.

Румынские власти проводят расследование. По словам лидера страны, информация будет озвучена, когда будут найдены новые доказательства.

Румыния категорически опровергла "российскую атаку дронов", о которой трубит украинская сторона

Румыния категорически опровергла "российскую атаку дронов", о которой трубит украинская сторона

Ранее министр обороны Румынии допустил, что на границе с Украиной нашли обломки российского дрона. По его словам, "нет никаких элементов, создающих угрозу того, что такие предметы могли бы представлять собой опасность".

Лариса Сафронова
  • Новости
  • румыния
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров