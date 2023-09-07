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Опубликовано 6 сентября 2023, 22:41

Румыния проинформировала союзников по НАТО об обломках БПЛА у границы с Украиной

Президент Румынии Клаус Йоханнис. Обложка © X / Klaus Iohannis

Президент Румынии Клаус Йоханнис. Обложка © X / Klaus Iohannis

Румыния передала союзникам по НАТО информацию о найденных обломках беспилотника недалеко от границы с Украиной. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис.

"Нашему послу в НАТО было поручено в первую очередь информировать генерального секретаря [альянса], во-вторых, информировать союзников", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции по итогам саммита Междуморья в Бухаресте.

Румынские власти проводят расследование. По словам лидера страны, информация будет озвучена, когда будут найдены новые доказательства.

Румыния категорически опровергла "российскую атаку дронов", о которой трубит украинская сторона
Румыния категорически опровергла "российскую атаку дронов", о которой трубит украинская сторона

Ранее министр обороны Румынии допустил, что на границе с Украиной нашли обломки российского дрона. По его словам, "нет никаких элементов, создающих угрозу того, что такие предметы могли бы представлять собой опасность".

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Лариса Сафронова
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