Министр обороны Румынии допустил, что на границе с Украиной нашли обломки дрона

На украинско-румынской границе нашли обломки, которые могут принадлежать российскому беспилотнику. Об этом заявил министр обороны европейского государства Анджел Тылвар.

"Я подтверждаю, что на этой территории были найдены части, которые могут быть от дрона. <...> Нет никаких элементов, создающих угрозу того, что такие предметы могли бы представлять собой опасность", — сказал он в эфире телеканала Antena 3.

Политик добавил, что планирует лично посетить города, граничащие с Украиной, и заверить местное население в безопасности.