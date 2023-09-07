Регион

Уведомления отключены

7 сентября, 09:27

Генсек НАТО отказался считать нападением России на Румынию ситуацию с дроном

Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО данных, что РФ атаковала границы Румынии

<p>Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Omar Havana</p>

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Omar Havana

НАТО не располагает доказательствами, что Россия целенаправленно атаковала дронами приграничную территорию Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления перед членами Комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.

"Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены. Они проинформировали вчера союзников по НАТО, расследование идёт сейчас. У нас нет информации о намеренной атаке со стороны России", пояснил он.

Однако Столтенберг полагает, что ситуация с обломками беспилотников в Румынии доказывает увеличение "риска инцидентов и несчастных случаев", вытекающих из украинского конфликта.

В Британии раскрыли панику НАТО из-за серии ударов ВС России у границ альянса

В Британии раскрыли панику НАТО из-за серии ударов ВС России у границ альянса

Ранее министр обороны Румынии заявил, что на границе с Украиной нашли обломки российского дрона. По его словам, "нет никаких элементов, создающих угрозу того, что такие предметы могли бы представлять собой опасность". Румыния передала информацию союзникам по НАТО.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • румыния
  • НАТО
  • Йенс Столтенберг
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров