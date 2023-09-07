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Регион
Опубликовано 7 сентября 2023, 09:27
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Генсек НАТО отказался считать нападением России на Румынию ситуацию с дроном

Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО данных, что РФ атаковала границы Румынии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Omar Havana

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Omar Havana

НАТО не располагает доказательствами, что Россия целенаправленно атаковала дронами приграничную территорию Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления перед членами Комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.

"Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены. Они проинформировали вчера союзников по НАТО, расследование идёт сейчас. У нас нет информации о намеренной атаке со стороны России", пояснил он.

Однако Столтенберг полагает, что ситуация с обломками беспилотников в Румынии доказывает увеличение "риска инцидентов и несчастных случаев", вытекающих из украинского конфликта.

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Ранее министр обороны Румынии заявил, что на границе с Украиной нашли обломки российского дрона. По его словам, "нет никаких элементов, создающих угрозу того, что такие предметы могли бы представлять собой опасность". Румыния передала информацию союзникам по НАТО.

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Татьяна Миссуми
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