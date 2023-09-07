Генсек НАТО отказался считать нападением России на Румынию ситуацию с дроном
Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО данных, что РФ атаковала границы Румынии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Getty Images / Omar Havana
НАТО не располагает доказательствами, что Россия целенаправленно атаковала дронами приграничную территорию Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления перед членами Комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.
"Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены. Они проинформировали вчера союзников по НАТО, расследование идёт сейчас. У нас нет информации о намеренной атаке со стороны России", — пояснил он.
Однако Столтенберг полагает, что ситуация с обломками беспилотников в Румынии доказывает увеличение "риска инцидентов и несчастных случаев", вытекающих из украинского конфликта.
Ранее министр обороны Румынии заявил, что на границе с Украиной нашли обломки российского дрона. По его словам, "нет никаких элементов, создающих угрозу того, что такие предметы могли бы представлять собой опасность". Румыния передала информацию союзникам по НАТО.