Генсек НАТО отказался считать нападением России на Румынию ситуацию с дроном

НАТО не располагает доказательствами, что Россия целенаправленно атаковала дронами приграничную территорию Румынии. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления перед членами Комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.

"Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены. Они проинформировали вчера союзников по НАТО, расследование идёт сейчас. У нас нет информации о намеренной атаке со стороны России", — пояснил он.