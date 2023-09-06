В Британии раскрыли панику НАТО из-за серии ударов ВС России у границ альянса

Российские войска нанесли удары по украинским стратегическим объектам, которые расположены не так далеко от границы с Румынией, являющейся членом НАТО. Об этом сообщает британское издание Express.

"Атаки российских дронов рядом с рубежами Североатлантического альянса вызвали панику", — отмечается в публикации.

Автор материала напоминает, что Российская армия поразила значимую инфраструктуру Украины в портах Рени и Измаил. Теперь в транспортный узел республики превратились объекты на берегах Дуная, подытоживается в статье.