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6 сентября, 14:50

В Британии раскрыли панику НАТО из-за серии ударов ВС России у границ альянса

Express: НАТО запаниковало после российских ударов дронами у границ Румынии

Российские войска нанесли удары по украинским стратегическим объектам, которые расположены не так далеко от границы с Румынией, являющейся членом НАТО. Об этом сообщает британское издание Express.

"Атаки российских дронов рядом с рубежами Североатлантического альянса вызвали панику", — отмечается в публикации.

Автор материала напоминает, что Российская армия поразила значимую инфраструктуру Украины в портах Рени и Измаил. Теперь в транспортный узел республики превратились объекты на берегах Дуная, подытоживается в статье.

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Напомним, власти Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры города Рени. Объявлялась воздушная тревога. Также была информация, что взрыв произошёл в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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