ПВО России сбила четыре ракеты ВСУ, отразив удар по Мелитополю
Российская система ПВО уничтожила четыре ракеты, которые украинская армия направила в сторону Мелитополя. Об этом рассказали в администрации Запорожской области, уточнив, что никто не пострадал.
"Система ПВО предотвратила удар по Мелитополю. В небе над Мелитополем прозвучала серия взрывов. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты", — говорится в заявлении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что системы противовоздушной обороны уничтожили три воздушные цели над Шебекинским городским округом. Упавшие обломки повредили электроснабжающую инфраструктуру.
ТАСС / Николай Гынгазов