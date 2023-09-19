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Регион
Опубликовано 19 сентября 2023, 07:47

ПВО России сбила четыре ракеты ВСУ, отразив удар по Мелитополю

Российская система ПВО уничтожила четыре ракеты, которые украинская армия направила в сторону Мелитополя. Об этом рассказали в администрации Запорожской области, уточнив, что никто не пострадал.

"Система ПВО предотвратила удар по Мелитополю. В небе над Мелитополем прозвучала серия взрывов. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты", говорится в заявлении.

На юго-западе Крыма силами ПВО уничтожен украинский беспилотник
На юго-западе Крыма силами ПВО уничтожен украинский беспилотник

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что системы противовоздушной обороны уничтожили три воздушные цели над Шебекинским городским округом. Упавшие обломки повредили электроснабжающую инфраструктуру.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Татьяна Миссуми
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