Украинские войска вновь обстреляли Брянскую область из танка

Украинские войска вновь атаковали из танка Брянскую область. Как сообщает SHOT, обстрелу подверглось село Барбино Стародубского района, расположенное в нескольких километрах от границы.

Это произошло вечером 21 сентября. Украинский танк выпустил по селу три снаряда калибра 125 мм. Разрушений нет, никто не пострадал.

А перед этим ВСУ выпустили восемь снарядов из танка по деревне Грудской в Брянской области. Кроме того, противник вёл обстрел ещё и из миномётов.