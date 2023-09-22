Украинские войска вновь обстреляли Брянскую область из танка
SHOT: ВСУ выпустили три снаряда из танка по селу Барбино в Брянской области
Украинские войска вновь атаковали из танка Брянскую область. Как сообщает SHOT, обстрелу подверглось село Барбино Стародубского района, расположенное в нескольких километрах от границы.
Это произошло вечером 21 сентября. Украинский танк выпустил по селу три снаряда калибра 125 мм. Разрушений нет, никто не пострадал.
А перед этим ВСУ выпустили восемь снарядов из танка по деревне Грудской в Брянской области. Кроме того, противник вёл обстрел ещё и из миномётов.
Ранее Лайф писал, что украинские военные из танка обстреляли пункт автомобильного пропуска Погар в Брянской области, расположенный примерно в 800 метрах от границы. Это произошло поздно вечером 19 сентября. Предположительно, танк Т-80 выпустил по пункту снаряд 125 мм, а затем скрылся в лесопосадке. А 20 сентября украинские войска выпустили из танка пять снарядов калибра 125 мм по селу Случовск Погарского района Брянской области. Как сообщалось, из-за участившихся танковых атак ВСУ в Погарском районе Брянской области был введён режим ЧС.
t.me / V_Zelenskiy_official