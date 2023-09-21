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21 сентября, 06:37

Режим ЧС ввели в Погарском районе Брянской области из-за атак со стороны ВСУ

В Погарском районе Брянской области принято решение о введении режима ЧС из-за танковых атак со стороны украинских войск. Усилены меры безопасности, сообщает SHOT.

Согласно данным телеграм-канала, режим ЧС вступил в силу в среду, 20 сентября, в 18:00.

Как сообщал Лайф, ВСУ из танка обстреляли пункт автомобильного пропуска Погар в Брянской области, расположенный примерно в 800 метрах от границы. Это произошло поздно вечером 19 сентября. Предположительно, танк Т-80 выпустил по пункту снаряд 125 мм, а затем скрылся в лесопосадке. А 20 сентября украинские войска выпустили из танка пять снарядов калибра 125 мм по селу Случовск Погарского района Брянской области.

ВСУ лишились главного моста в Купянске для переброски резервов на передовую

ВСУ лишились главного моста в Купянске для переброски резервов на передовую

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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