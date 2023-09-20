ВСУ лишились главного моста в Купянске для переброски резервов на передовую
Ганчев: Войска РФ уничтожили мост через реку Оскол в Купянске
Авиация России нанесла удар по главному мосту через реку Оскол в Купянске, по которому украинская армия переправляла на фронт солдат и технику. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев телеканалу "Россия 24".
"Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в Купянске через Оскол. Кроме того, те переправы, которые возводятся противником, уничтожаются", — уточнил он.
Сейчас, по его данным, вблизи реки Оскол развязались позиционные боевые действия. Украинская сторона продолжает нести огромные потери, подчеркнул Ганчев.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Запад" нанёс авиаудар по пункту временной дислокации бойцов Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Песчаное.
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