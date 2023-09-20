ВСУ лишились главного моста в Купянске для переброски резервов на передовую

Авиация России нанесла удар по главному мосту через реку Оскол в Купянске, по которому украинская армия переправляла на фронт солдат и технику. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев телеканалу "Россия 24".

"Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в Купянске через Оскол. Кроме того, те переправы, которые возводятся противником, уничтожаются", — уточнил он.

Сейчас, по его данным, вблизи реки Оскол развязались позиционные боевые действия. Украинская сторона продолжает нести огромные потери, подчеркнул Ганчев.