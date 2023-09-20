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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 10:50
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ВСУ лишились главного моста в Купянске для переброски резервов на передовую

Ганчев: Войска РФ уничтожили мост через реку Оскол в Купянске

Авиация России нанесла удар по главному мосту через реку Оскол в Купянске, по которому украинская армия переправляла на фронт солдат и технику. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев телеканалу "Россия 24".

"Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в Купянске через Оскол. Кроме того, те переправы, которые возводятся противником, уничтожаются", — уточнил он.

Сейчас, по его данным, вблизи реки Оскол развязались позиционные боевые действия. Украинская сторона продолжает нести огромные потери, подчеркнул Ганчев.

ВС РФ за неделю уничтожили до 400 украинских военных на Купянском направлении
ВС РФ за неделю уничтожили до 400 украинских военных на Купянском направлении

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Запад" нанёс авиаудар по пункту временной дислокации бойцов Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Песчаное.

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Getty Images / Viktor Koshkin

Татьяна Миссуми
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