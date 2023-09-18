Российский Су-34 разгромил пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении
МО: На Купянском направлении Су-34 ВКС РФ нанёс удар по пункту дислокации ВСУ
На Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Запад" нанёс авиаудар по пункту временной дислокации бойцов Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Песчаное. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанёс авиационный удар по пункту временной дислокации 103-й бригады территориальной обороны в районе Песчаное", — приводит ТАСС слова военнослужащего.
Также, по его словам, в районах населённых пунктов Песчаное, Крахмальное, Синьковка и Стельмаховка российскими войсками были уничтожены три миномётных расчёта ВСУ и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка американского производства М109 Paladin.
Ранее Лайф писал, что бойцы российской группировки войск "Восток" разгромили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ на Южно-Донецком направлении. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, ВС РФ также пресекли выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского.
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