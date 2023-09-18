Российский Су-34 разгромил пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Запад" нанёс авиаудар по пункту временной дислокации бойцов Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Песчаное. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанёс авиационный удар по пункту временной дислокации 103-й бригады территориальной обороны в районе Песчаное", — приводит ТАСС слова военнослужащего.

Также, по его словам, в районах населённых пунктов Песчаное, Крахмальное, Синьковка и Стельмаховка российскими войсками были уничтожены три миномётных расчёта ВСУ и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка американского производства М109 Paladin.