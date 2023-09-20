ВСУ на танке ударили по приграничному пункту автопропуска в Брянской области

Вооружённые силы Украины из танка обстреляли пункт автомобильного пропуска Погар в Брянской области, расположенный примерно в 800 метрах от границы. Об этом пишет SHOT.

Всё произошло около 23:00 19 сентября. Предположительно, танк Т-80 выпустил по пункту снаряд 125 мм, а затем скрылся в лесопосадке. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.