ВСУ на танке ударили по приграничному пункту автопропуска в Брянской области
SHOT: ВСУ из танка обстреляли пункт автомобильного пропуска в Брянской области
Вооружённые силы Украины из танка обстреляли пункт автомобильного пропуска Погар в Брянской области, расположенный примерно в 800 метрах от границы. Об этом пишет SHOT.
Всё произошло около 23:00 19 сентября. Предположительно, танк Т-80 выпустил по пункту снаряд 125 мм, а затем скрылся в лесопосадке. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Ранее Лайф писал, что в Брянской области неизвестный попытался устроить диверсию на железной дороге. Однако железнодорожники быстро заметили неполадки в работе и отправили на место механика, который заменил блок и предотвратил задержки в движении поездов.
Telegram / Генштаб ЗСУ