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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 04:41
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ВСУ на танке ударили по приграничному пункту автопропуска в Брянской области

SHOT: ВСУ из танка обстреляли пункт автомобильного пропуска в Брянской области

Вооружённые силы Украины из танка обстреляли пункт автомобильного пропуска Погар в Брянской области, расположенный примерно в 800 метрах от границы. Об этом пишет SHOT.

Всё произошло около 23:00 19 сентября. Предположительно, танк Т-80 выпустил по пункту снаряд 125 мм, а затем скрылся в лесопосадке. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

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Ранее Лайф писал, что в Брянской области неизвестный попытался устроить диверсию на железной дороге. Однако железнодорожники быстро заметили неполадки в работе и отправили на место механика, который заменил блок и предотвратил задержки в движении поездов.

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Артур Лапсаков
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