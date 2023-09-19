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19 сентября, 08:12

ВСУ накрыли из "Градов" Суземку в Брянской области

SHOT: ВСУ обстреливают приграничное село Суземка Брянской области

<p>Обломки снарядов, которыми обстреливают Суземку. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a> </p>

Обломки снарядов, которыми обстреливают Суземку. Фото © SHOT

ВСУ обстреливают приграничное село Суземка Брянской области. По данным SHOT, атака, предварительно, ведётся из "Градов". Повреждено несколько ЛЭП и домов. Местных жителей просят не выходить из укрытий.

В этом же селе накануне вечером неизвестные пытались устроить диверсию на железной дороге: вскрыли оборудование рядом со станцией Суземка и вырвали оттуда блок, отвечающий за перевод стрелки. Его быстро заменили. На движение грузовых составов это никак не повлияло.

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Напомним, что накануне ВСУ дважды обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. Был зафиксирован 21 прилёт, в результате оказались повреждены 11 жилых домов, некоторые улицы остались без света, воды и газа.

Марина Калегина
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