ВСУ накрыли из "Градов" Суземку в Брянской области
SHOT: ВСУ обстреливают приграничное село Суземка Брянской области
Обломки снарядов, которыми обстреливают Суземку. Фото © SHOT
ВСУ обстреливают приграничное село Суземка Брянской области. По данным SHOT, атака, предварительно, ведётся из "Градов". Повреждено несколько ЛЭП и домов. Местных жителей просят не выходить из укрытий.
В этом же селе накануне вечером неизвестные пытались устроить диверсию на железной дороге: вскрыли оборудование рядом со станцией Суземка и вырвали оттуда блок, отвечающий за перевод стрелки. Его быстро заменили. На движение грузовых составов это никак не повлияло.
Напомним, что накануне ВСУ дважды обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. Был зафиксирован 21 прилёт, в результате оказались повреждены 11 жилых домов, некоторые улицы остались без света, воды и газа.