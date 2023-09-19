ВСУ накрыли из "Градов" Суземку в Брянской области

ВСУ обстреливают приграничное село Суземка Брянской области. По данным SHOT, атака, предварительно, ведётся из "Градов". Повреждено несколько ЛЭП и домов. Местных жителей просят не выходить из укрытий.

В этом же селе накануне вечером неизвестные пытались устроить диверсию на железной дороге: вскрыли оборудование рядом со станцией Суземка и вырвали оттуда блок, отвечающий за перевод стрелки. Его быстро заменили. На движение грузовых составов это никак не повлияло.