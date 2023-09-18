ВСУ дважды обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, повреждено 11 домов

Под удар Вооружённых сил Украины дважды за утро попал посёлок Тёткино Курской области. Зафиксирован 21 прилёт, в результате оказались повреждены 11 жилых домов, некоторые улицы остались без света, воды и газа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Всего зафиксирован 21 прилёт. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы посёлка остались без электроснабжения, воды и газа. Также повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только станет безопасно. Также власти помогут жителям домов с ремонтом.