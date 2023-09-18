ВСУ дважды обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, повреждено 11 домов
Под удар Вооружённых сил Украины дважды за утро попал посёлок Тёткино Курской области. Зафиксирован 21 прилёт, в результате оказались повреждены 11 жилых домов, некоторые улицы остались без света, воды и газа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Всего зафиксирован 21 прилёт. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы посёлка остались без электроснабжения, воды и газа. Также повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов", — написал он в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только станет безопасно. Также власти помогут жителям домов с ремонтом.
А 16 сентября ВСУ обстреляли детскую площадку в деревне Успеновка Курской области: всего насчитали 17 прилётов. В результате атаки помимо детской площадки повреждена пристройка жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин