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18 сентября, 07:27

ВСУ дважды обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, повреждено 11 домов

Под удар Вооружённых сил Украины дважды за утро попал посёлок Тёткино Курской области. Зафиксирован 21 прилёт, в результате оказались повреждены 11 жилых домов, некоторые улицы остались без света, воды и газа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Всего зафиксирован 21 прилёт. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы посёлка остались без электроснабжения, воды и газа. Также повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов", написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только станет безопасно. Также власти помогут жителям домов с ремонтом.

При обстреле ВСУ деревни в Курской области ранения получили три человека

При обстреле ВСУ деревни в Курской области ранения получили три человека

А 16 сентября ВСУ обстреляли детскую площадку в деревне Успеновка Курской области: всего насчитали 17 прилётов. В результате атаки помимо детской площадки повреждена пристройка жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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