"Насчитали 17 прилётов": ВСУ обстреляли детскую площадку в приграничном российском регионе

Украинские войска обстреляли детскую площадку в деревне Успеновка Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины, насчитали 17 прилётов", — написал он в телеграм-канале.

В результате атаки помимо территории детской площадки повреждена пристройка жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.