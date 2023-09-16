"Насчитали 17 прилётов": ВСУ обстреляли детскую площадку в приграничном российском регионе
Старовойт: ВСУ обстреляли детскую площадку в деревне Успеновка Курской области
Украинские войска обстреляли детскую площадку в деревне Успеновка Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины, насчитали 17 прилётов", — написал он в телеграм-канале.
В результате атаки помимо территории детской площадки повреждена пристройка жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ погиб 30-летний житель курского села Плехово. Также повреждено несколько домовладений.
ТАСС / Алексей Коновалов