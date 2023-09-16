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16 сентября, 17:28

"Насчитали 17 прилётов": ВСУ обстреляли детскую площадку в приграничном российском регионе

Старовойт: ВСУ обстреляли детскую площадку в деревне Успеновка Курской области

Украинские войска обстреляли детскую площадку в деревне Успеновка Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины, насчитали 17 прилётов", — написал он в телеграм-канале.

В результате атаки помимо территории детской площадки повреждена пристройка жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

ВСУ обстреляли из миномётов сахарный и спиртовой заводы в Курской области

ВСУ обстреляли из миномётов сахарный и спиртовой заводы в Курской области

Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ погиб 30-летний житель курского села Плехово. Также повреждено несколько домовладений.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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