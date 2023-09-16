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16 сентября, 15:49

Житель Курской области погиб на месте при обстреле ВСУ

Курский губернатор Старовойт: Житель села Плехово погиб при обстреле ВСУ

Житель Курской области погиб при обстреле ВСУ. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, от осколочного ранения скончался на месте 30-летний мужчина в селе Плехово Суджанского района.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", — говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

Старовойт добавил, что в результате обстрела повреждено несколько домовладений. Всем собственникам, имущество которых пострадало, будет оказана помощь в восстановлении, заверил губернатор.

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Ранее в Курской области один человек погиб при обстреле спиртзавода в селе Тёткино. Смертельное ранение получил водитель погрузчика.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Никита Никонов
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