Житель Курской области погиб на месте при обстреле ВСУ
Курский губернатор Старовойт: Житель села Плехово погиб при обстреле ВСУ
Житель Курской области погиб при обстреле ВСУ. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, от осколочного ранения скончался на месте 30-летний мужчина в селе Плехово Суджанского района.
"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", — говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.
Старовойт добавил, что в результате обстрела повреждено несколько домовладений. Всем собственникам, имущество которых пострадало, будет оказана помощь в восстановлении, заверил губернатор.
Ранее в Курской области один человек погиб при обстреле спиртзавода в селе Тёткино. Смертельное ранение получил водитель погрузчика.
Getty Images / Anadolu Agency