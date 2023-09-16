Житель Курской области погиб на месте при обстреле ВСУ

Житель Курской области погиб при обстреле ВСУ. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, от осколочного ранения скончался на месте 30-летний мужчина в селе Плехово Суджанского района.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", — говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

Старовойт добавил, что в результате обстрела повреждено несколько домовладений. Всем собственникам, имущество которых пострадало, будет оказана помощь в восстановлении, заверил губернатор.