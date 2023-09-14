Один человек погиб при обстреле спиртзавода в селе Тёткино Курской области

Один человек погиб в результате обстрела посёлка Тёткино Глушковского района Курской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Атака пришлась на территорию спиртзавода.

"Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего", — написал он в телеграм-канале.

Также противник повторно обстрелял село Гордеевка Кореневского района, добавил глава региона. В населённом пункте повреждена линия электроснабжения, к её восстановлению приступят при первой возможности. Всего было насчитано десять прилётов.