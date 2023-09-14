Курское село осталось без водоснабжения после обстрела со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших нет, однако в населённом пункте нарушено водоснабжение.

"Насчитали девять прилётов... Как только появится возможность, специалисты приступят к восстановительным работам", — написал он в телеграм-канале.