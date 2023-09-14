Курское село осталось без водоснабжения после обстрела со стороны ВСУ
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Гордеевка Курской области
ВСУ обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших нет, однако в населённом пункте нарушено водоснабжение.
"Насчитали девять прилётов... Как только появится возможность, специалисты приступят к восстановительным работам", — написал он в телеграм-канале.
А вчера ВСУ из РСЗО обстреляли посёлок городского типа Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Под огонь попали детский сад и дом престарелых.
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