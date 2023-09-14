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14 сентября, 07:03

Курское село осталось без водоснабжения после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Гордеевка Курской области

ВСУ обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших нет, однако в населённом пункте нарушено водоснабжение.

"Насчитали девять прилётов... Как только появится возможность, специалисты приступят к восстановительным работам", написал он в телеграм-канале.

В Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство

В Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство

А вчера ВСУ из РСЗО обстреляли посёлок городского типа Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Под огонь попали детский сад и дом престарелых.

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Telegram / "Роман Старовойт"

Матвей Константинов
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