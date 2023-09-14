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14 сентября, 07:41

ВСУ обстреляли из миномётов сахарный и спиртовой заводы в Курской области

Несколько минут назад Вооружённые силы Украины обстреляли из миномётов сахарный и спиртовой заводы в посёлке Тёткино Курской области. Об этом сообщает SHOT.

Также, по данным телеграм-канала, по селу Гордеевка выпустили девять снарядов из РЗСО, населённый пункт остался без воды, повреждён трубопровод, но из жителей никто не пострадал.

В Свято-Игнатьевском храме в Донецке произошёл пожар из-за обстрела ВСУ

В Свято-Игнатьевском храме в Донецке произошёл пожар из-за обстрела ВСУ

А вчера ВСУ из РСЗО обстреляли посёлок городского типа Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Под огонь попали детский сад и дом престарелых.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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