ВСУ обстреляли из миномётов сахарный и спиртовой заводы в Курской области
Несколько минут назад Вооружённые силы Украины обстреляли из миномётов сахарный и спиртовой заводы в посёлке Тёткино Курской области. Об этом сообщает SHOT.
Также, по данным телеграм-канала, по селу Гордеевка выпустили девять снарядов из РЗСО, населённый пункт остался без воды, повреждён трубопровод, но из жителей никто не пострадал.
А вчера ВСУ из РСЗО обстреляли посёлок городского типа Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Под огонь попали детский сад и дом престарелых.
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Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo