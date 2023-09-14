ВСУ обстреляли из миномётов сахарный и спиртовой заводы в Курской области

Несколько минут назад Вооружённые силы Украины обстреляли из миномётов сахарный и спиртовой заводы в посёлке Тёткино Курской области. Об этом сообщает SHOT.

Также, по данным телеграм-канала, по селу Гордеевка выпустили девять снарядов из РЗСО, населённый пункт остался без воды, повреждён трубопровод, но из жителей никто не пострадал.