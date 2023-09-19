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19 сентября, 06:45

В Брянской области неизвестный попытался устроить диверсию на железной дороге

В Брянской области ищут неизвестного диверсанта, попытавшегося вывести из строя оборудование на железной дороге. По данным SHOT, всё произошло накануне вечером в районе станции Суземка — в девяти километрах от границы с Украиной. Некто вскрыл щиток и вырвал блок, отвечающий за перевод стрелок.

Однако железнодорожники быстро заметили неполадки в работе и отправили на место механика, который заменил блок и предотвратил задержки в движении поездов. К слову, на данном участке дороги ходят только грузовые составы.

Диверсанта-трансгендера с анальной пробкой задержали при попытке поджечь военкомат в Ростове

Диверсанта-трансгендера с анальной пробкой задержали при попытке поджечь военкомат в Ростове

А в Томске девятиклассник попытался поджечь релейный шкаф, но промазал и чуть не оставил всех без света. Парень кинул коктейль Молотова в оборудование, но тот попал в опору линии электропередачи. Диверсант оперативно был задержан.

Обложка ©

Unsplash / Johannes Plenio

Матвей Константинов
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