В Брянской области неизвестный попытался устроить диверсию на железной дороге
В Брянской области ищут неизвестного диверсанта, попытавшегося вывести из строя оборудование на железной дороге. По данным SHOT, всё произошло накануне вечером в районе станции Суземка — в девяти километрах от границы с Украиной. Некто вскрыл щиток и вырвал блок, отвечающий за перевод стрелок.
Однако железнодорожники быстро заметили неполадки в работе и отправили на место механика, который заменил блок и предотвратил задержки в движении поездов. К слову, на данном участке дороги ходят только грузовые составы.
А в Томске девятиклассник попытался поджечь релейный шкаф, но промазал и чуть не оставил всех без света. Парень кинул коктейль Молотова в оборудование, но тот попал в опору линии электропередачи. Диверсант оперативно был задержан.
Unsplash / Johannes Plenio