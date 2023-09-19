Томский школьник хотел спалить релейный шкаф, но чуть не оставил всех без света

Всё произошло на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2. В итоге парень не нанёс повреждений шкафу. Прибывшие полицейские нашли на месте рюкзак, зажигалку, бутылку и ёмкость с бензином, а также нож. В результате по горячим следам оперативниками был задержан ученик местной католической гимназии. В данный момент следователи выясняют мотивы подростка, предварительно, инструкции школьник получал от куратора с Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.