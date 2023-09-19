Томский школьник хотел спалить релейный шкаф, но чуть не оставил всех без света
SHOT: Школьник пытался сжечь релейный шкаф в Томске, но едва не спалил опору ЛЭП
Ученик десятого класса попытался поджечь релейный шкаф в Советском районе Томска, однако попал коктейлем Молотова в опору линии электропередачи. Об этом сообщает SHOT.
Всё произошло на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2. В итоге парень не нанёс повреждений шкафу. Прибывшие полицейские нашли на месте рюкзак, зажигалку, бутылку и ёмкость с бензином, а также нож. В результате по горячим следам оперативниками был задержан ученик местной католической гимназии. В данный момент следователи выясняют мотивы подростка, предварительно, инструкции школьник получал от куратора с Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ростове-на-Дону задержан ранее судимый мужчина, планировавший диверсию на ж/д. Он успел лишь облить бензином два релейных шкафа, отвечающих за светофоры на железной дороге, после чего был схвачен.
Unsplash / Robert Likovszki