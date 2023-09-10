Силовики задержали мужчину, планировавшего поджечь релейные шкафы на ж/д в Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики предотвратили диверсию на железной дороге. Был задержан ранее судимый 33-летний мужчина, который пытался поджечь релейные шкафы, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, местный житель Антон Есауленко хотел устроить диверсию вечером 8 сентября на первом километре перегона Проточный – Кизитеринка. Он успел лишь облить бензином два релейных шкафа, отвечающих за светофоры на железной дороге, после чего был задержан. С места преступления были изъяты две пятилитровые пластиковые бутылки с бензином, два марлевых тампона, шприц с иглой, мобильный телефон и сумка подозреваемого.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на теракт" и "Умышленное уничтожение имущества". Сейчас выясняется, была ли у поджигателя связь с украинскими кураторами. Также правоохранители проверяют задержанного на причастность к поджогу в начале сентября релейных шкафов на перегоне Кизитеринка – Александровка в районе города Аксай. Добавим, что раньше Есауленко был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабёж.