Восьмиклассник поджёг релейный шкаф и явился с повинной

В Ленинградской области 15-летний житель города Колтуши признался в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях и сдал своего друга, который передал ему координаты. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что подросток вместе со сверстником совершили этот поступок ещё 25 июля. Они попытались поджечь оборудование между станциями Университетская и Мартышкино. При этом подростки не смогли вскрыть шкаф, облили его горючей жидкостью, подожгли и убежали. Техника не была повреждена.

Через некоторое время подросток решил признаться в содеянном. Он пошёл в полицию ночью и рассказал о случившемся. Парень также рассказал, что координаты релейного шкафа ему передал 17-летний студент Мурманского морского рыбопромышленного колледжа.

Юношу арестовали, а его подельника отпустили. Также идут поиски молодого человека, который дал наводку подросткам.