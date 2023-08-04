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4 августа, 09:39

Восьмиклассник поджёг релейный шкаф и явился с повинной

В Ленинградской области подросток признался в поджоге релейного шкафа

В Ленинградской области 15-летний житель города Колтуши признался в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях и сдал своего друга, который передал ему координаты. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что подросток вместе со сверстником совершили этот поступок ещё 25 июля. Они попытались поджечь оборудование между станциями Университетская и Мартышкино. При этом подростки не смогли вскрыть шкаф, облили его горючей жидкостью, подожгли и убежали. Техника не была повреждена.

Через некоторое время подросток решил признаться в содеянном. Он пошёл в полицию ночью и рассказал о случившемся. Парень также рассказал, что координаты релейного шкафа ему передал 17-летний студент Мурманского морского рыбопромышленного колледжа.

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Юношу арестовали, а его подельника отпустили. Также идут поиски молодого человека, который дал наводку подросткам.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве задержали двух школьников, которые подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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