Задержанный за диверсию на ж/д в Москве школьник дал россиянам ценный совет

Двое школьников, которые подожгли нерабочий релейный шкаф на железнодорожных путях в Москве за деньги, получили заказ в чате для фрилансеров. Об этом один из парней рассказал в беседе с телеграм-каналом SHOT, посоветовав россиянам не отвечать на сомнительные предложения.

Школьник рассказал, как получил заказ на поджог релейного шкафа на ж/д в Москве. Видео © Telegram / SHOT

"Знаете, вот есть фриланс-чаты, где ищут работу... Там весь этот криминал творится", — сказал он.

По словам 16-летнего школьника, подзаработать его уговорил 15-летний друг. На дело решили пойти, когда родители уехали на дачу. В три часа ночи в Очаково-Матвеевском друзья подожгли оборудование и сняли видеодоказательство, а вернулись домой уже утром. Только тогда парень понял, что сделал. Причём до этого он на самом деле верил, что выполняет фриланс-задание. Обещанные деньги школьнику так и не заплатили.

"Если вас в Интернете просят что-то делать и вы не знаете, кто это, и это какие-то незаконные действия, то блокируйте этого человека и вообще даже не думайте об этом, забудьте. Вам же хуже будет", — подчеркнул он.