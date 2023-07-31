Неизвестный поджёг два релейных шкафа на ж/д под Красноярском

Неизвестный устроил диверсию на ж/д путях в Красноярском крае. Как пишет телеграм-канал SHOT, обгорело два релейных шкафа, однако помощь пожарных не понадобилась: пламя потухло само.

Всё произошло сегодня около пяти утра недалеко от станции Шарыпово на тупиковом ж/д пути. Повреждённые штафы отвечали за системы сигнализации, централизации и блокировки. На месте преступления нашли пустую бутылку от колы, пачку из-под сигарет и перцовый баллончик "Жгучий перчик".

Тупиковый путь не был электрифицирован, по данному участку поезда даже не курсировали. Сейчас поджигателя ищет полиция.