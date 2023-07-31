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31 июля, 10:40

В Москве школьники за деньги подожгли релейный шкаф, но далеко не ушли

SHOT: В Москве двое школьников за деньги подожгли нерабочий релейный шкаф

В Москве задержали двух школьников, которые подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях. Подростки рассказали, что пошли на это ради денег.

Сожжённый подростками в Москве релейный шкаф. Фото © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, школьники устроили поджог накануне утром на перегоне Матвеевская – Москва-Сортировочная. Они вскрыли один из релейных шкафов, облили его горючим и подожгли.

Неизвестный поджёг релейный шкаф в Калужской области

Неизвестный поджёг релейный шкаф в Калужской области

Однако оказалось, что их старания были напрасными. Шкаф оказался нерабочим, случившееся не повлияло на движение поездов. Возгорание быстро заметили и потушили. Поджигателей нашли благодаря видео с камер. Ими оказались молодые люди в возрасте 15 и 16 лет. Они рассказали, что делали это за деньги по заказу. В связи с приведением в негодность путей сообщения возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф писал о том, что в Красноярском крае неизвестный устроил диверсию на ж/д путях. Обгорело два релейных шкафа.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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