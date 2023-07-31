В Москве школьники за деньги подожгли релейный шкаф, но далеко не ушли

В Москве задержали двух школьников, которые подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях. Подростки рассказали, что пошли на это ради денег.

Как сообщает SHOT , школьники устроили поджог накануне утром на перегоне Матвеевская – Москва-Сортировочная. Они вскрыли один из релейных шкафов, облили его горючим и подожгли.

Однако оказалось, что их старания были напрасными. Шкаф оказался нерабочим, случившееся не повлияло на движение поездов. Возгорание быстро заметили и потушили. Поджигателей нашли благодаря видео с камер. Ими оказались молодые люди в возрасте 15 и 16 лет. Они рассказали, что делали это за деньги по заказу. В связи с приведением в негодность путей сообщения возбуждено уголовное дело.