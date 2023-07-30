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30 июля, 10:58

Неизвестный поджёг релейный шкаф в Калужской области

В Калужской области неизвестный поджёг релейный шкаф, из-за чего пришлось задержать движение поезда Москва – Анапа. По данным телеграм-канала SHOT, диверсию совершили накануне около двух часов ночи в Ферзиковском районе.

Выяснилось, что злоумышленник облил оборудование горючим. Дверца была отогнута, внутри обнаружили клочки обгорелой бумаги. Последствия возгорания оперативно устранили, поезд ушёл с задержкой меньше десяти минут. На месте преступления неизвестный тщательно очистил следы, сейчас его ищут. Возбуждено уголовное дело по статье "Приведение в негодность путей сообщения".

Житель Удмуртии устроил диверсию на ж/д и не получил за неё деньги, зато получит срок

Житель Удмуртии устроил диверсию на ж/д и не получил за неё деньги, зато получит срок

Ранее в Липецкой области неизвестный поджёг релейный шкаф. Причём на месте ЧП нашли необычные вещи, в том числе икону.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Никита Осипов
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