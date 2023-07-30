Неизвестный поджёг релейный шкаф в Калужской области

В Калужской области неизвестный поджёг релейный шкаф, из-за чего пришлось задержать движение поезда Москва – Анапа. По данным телеграм-канала SHOT, диверсию совершили накануне около двух часов ночи в Ферзиковском районе.

Выяснилось, что злоумышленник облил оборудование горючим. Дверца была отогнута, внутри обнаружили клочки обгорелой бумаги. Последствия возгорания оперативно устранили, поезд ушёл с задержкой меньше десяти минут. На месте преступления неизвестный тщательно очистил следы, сейчас его ищут. Возбуждено уголовное дело по статье "Приведение в негодность путей сообщения".