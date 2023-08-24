ФСБ задержала в Пскове завербованного Украиной железнодорожного диверсанта

Российские силовики в начале августа задержали диверсанта, который по заданию украинского куратора планировал поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции Псков–Товарный. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Псковской области.

По данным ведомства, мужчина связался через мессенджер с волонтёром украинского общественного гуманитарного проекта. Настоящая цель организации — вербовка россиян для совершения диверсий и терактов на территории РФ. Следуя указаниям куратора, направленным на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ, диверсант вечером 2 августа прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе и разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф, чтобы потом его поджечь, уточнили в ФСБ.

Однако злоумышленника задержали раньше, чем он смог осуществить задуманное. Против жителя Псковской области возбуждено уголовное дело.