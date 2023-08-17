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17 августа, 09:23

Под Псковом ФСБ задержала на границе шпиона Украины

При въезде на территорию РФ в Печорском районе Псковской области сотрудники регионального УФСБ задержали уроженца Днепропетровска. Кадровый работник СБУ поручил ему собирать сведения о пограничниках и об украинцах, которые сотрудничают с правоохранительными органами России.

"Управлением ФСБ России по Псковской области пресечена попытка сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб Украины. Гражданину Украины объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ "Шпионаж", — рассказали в УФСБ России по Псковской области.

Злоумышленнику закрыли въезд в Россию до 2053 года. Мужчина сознался, что состоит в агентурном аппарате Службы безопасности Украины с октября прошлого года, при этом собрать данные и передать их он не успел. В ведомстве отметили, что с начала года были пресечены попытки 10 агентов специальных служб Украины попасть в РФ.

Жителя Иркутской области задержали по подозрению в работе на разведку Украины

Жителя Иркутской области задержали по подозрению в работе на разведку Украины

Ранее Лайф писал, что в ЛНР поймали украинца, который собирал данные о ВС РФ и сливал их иностранным спецслужбам. Его будут судить за шпионаж.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Никита Осипов
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